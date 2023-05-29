Семак, Федотов и Карпин претендуют на приз лучшему тренеру сезона в РПЛ

Обладателя наград объявят 4 июня

ТАСС, 29 мая. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак, наставник московского ЦСКА Владимир Федотов и Валерий Карпин, возглавляющий "Ростов", вошли в список финалистов на получение награды лучшему тренеру сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лиги.

В число претендентов на приз лучшему игроку сезона вошли нападающие московского "Спартака" Квинси Промес и Александр Соболев, форвард "Зенита" Малком, игроки ЦСКА Иван Обляков, Федор Чалов и Игорь Акинфеев, нападающий "Краснодара" Эдуард Сперцян, форвард самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский, начинавший сезон в "Оренбурге", а также полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера.

Федотов и Промес ранее победили в голосовании болельщиков. Также победителей будут определять тренеры и капитаны команд, эксперты и легенды РПЛ. Обладатели наград будут объявлены 4 июня.

Заключительный тур РПЛ пройдет 3 июня. Чемпионом России досрочно стал "Зенит", лучшим бомбардиром лиги на данный момент является Малком, на его счету 23 гола.