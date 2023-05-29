Россиянка Аванесян обыграла олимпийскую чемпионку Бенчич на Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4

ТАСС, 29 мая. Россиянка Элина Аванесян в понедельник победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4 в пользу 20-летней россиянки. Во втором круге Аванесян сыграет с француженкой Леонелией Жанжан, которая занимает 124-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Аванесян является 134-й ракеткой мира. Россиянка впервые в карьере выиграла матч в основной сетке турнира Большого шлема. Аванесян попала в основную сетку турнира как лаки-лузер.

Бенчич 26 лет, она занимает 12-е место в рейтинге WTA. В 2019 году швейцарка вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. Она является чемпионкой Игр в Токио в одиночном разряде и серебряным призером Олимпиады в паре. На ее счету семь титулов на турнирах WTA.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).