Чернышенко: турнир по фиджитал-баскетболу пройдет в Перми в июне

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ и глава оргкомитета "Пермь-300", в городе также запланировано открытие фиджитал-центра

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Турнир по фиджитал-баскетболу пройдет в Перми в июне этого года в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя правительства РФ и глава оргкомитета "Пермь-300" Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной юбилею столицы Прикамья.

"На форуме "Россия - спортивная держава" можно будет увидеть и новейшие спортивные технологии, технологии будущего, там же мы подробнее поговорим о движении фиджитал - это новый оригинальный российский проект, который по поручению президента пройдет совсем скоро, в 2024 году. Он сочетает самые динамичные спортивные дисциплины с популярными видеоиграми. Кстати, Пермь активно готовится к этому первому международному турниру, который скоро пройдет. Также 27 июня в Перми состоится турнир по фиджитал-баскетболу", - сообщил Чернышенко. Он отметил, что в городе также запланировано открытие фиджитал-центра.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил Дмитрию Чернышенко велосипед "Кама" © Андрей Карташов/ ТАСС

Фиджитал-игры проводятся в преддверии "Игр будущего". Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

11-й форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Перми с 19 по 22 октября. В этом году проведение форума приурочено не только к празднованию 300-летия столицы Прикамья, но и к празднованию 100-летия отечественной системы управления спортом. "Деловая программа будет включать в себя пять треков, ориентированных как на спортивных управленцев, так и на предпринимателей, спортсменов, экспертов", - отметил Чернышенко. Как сообщил ранее министр спорта РФ Олег Матыцин, темами обсуждений на форуме будут укрепление национальной системы спорта и вопросы сотрудничества со странами и международными организациями, нацеленными на развитие спорта и приверженность истинным спортивным ценностям. Основные мероприятия форума пройдут в выставочном центре "Пермь-Экспо". Также в рамках форума планируется организовать международный турнир по смешанным единоборствам и технологический турнир "Битва роботов".

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.