Ольховский отметил уверенность теннисиста Карацева на Roland Garros

Аслан Карацев в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл представителя Австралии Алексея Попырина

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев показывает уверенную игру на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС в понедельник высказал победитель двух турниров большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В понедельник Карацев победил представителя Австралии Алексея Попырина со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2. В матче второго круга россиянин сыграет с победителем встречи между сербом Филипом Крайиновичем и представителем США Фрэнсисом Тиафо.

"Карацев сегодня хорошо играл, в его действиях чувствуется уверенность. Сегодня он переиграл своего соперника за чет более острой и активной игры. Аслан сейчас находится в хорошей форме, а когда в нем присутствует уверенность, это очень опасный соперник. Я думаю, если он продолжит так играть, может далеко зайти", - сказал Ольховский.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).