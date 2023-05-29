Новак Джокович после победы в матче Roland Garros призвал остановить насилие в Косове

Сербский теннисист написал на телевизионной камере "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию"

БЕЛГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Серб Новак Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) призвал прекратить насилие над сербами в Косове. Об этом в понедельник сообщает газета "Вечерне новости".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1) в пользу Джоковича. Согласно снимкам, опубликованным изданием, сербский теннисист, являющийся обладателем 93 титулов ATP, в том числе 22 титулов турниров Большого шлема, после победы написал на телевизионной камере "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию".

В понедельник сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия.

Президент Сербии Александар Вучич обратился 26 мая к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич.