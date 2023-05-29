В сборной России отреагировали на удаление поста "Арсенала" с поздравлением Аршавина

В заявлении пресс-службы национальной команды отмечается, что таким образом клуб не сможет стереть свою историю

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Лондонский "Арсенал" не может стереть свою историю, удалив пост с поздравлением бывшего нападающего команды Андрея Аршавина с днем рождения. Об этом говорится в понедельник в заявлении пресс-службы сборной России по футболу.

"Вы можете удалить пост, но не стереть свою историю", - говорится в заявлении пресс-службы, которая прикрепила к сообщению скриншот удаленного поста.

29 мая бывшему российскому футболисту исполнилось 42 года. "Арсенал" сделал пост в Twitter с поздравлениями Аршавину, выложив видео с его четырьмя голами в ворота "Ливерпуля" в гостевом матче чемпионата Англии, который прошел 21 апреля 2009 года и завершился со счетом 4:4.

Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год и провел за команду из Лондона 144 матча во всех турнирах, забив 31 гол. В России Аршавин играл за "Зенит", с которым трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, и "Кубань". Завершил карьеру российский футболист в казахстанском "Кайрате". В составе сборной России Аршавин провел 75 матчей и стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.