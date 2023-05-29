Кущенко: треть всех мероприятий, посвященных 300-летию Перми, относится к спорту

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ и член оргкомитета "Пермь-300" отметил, что центральным спортивным событием юбилейного года в Перми станет международный форум "Россия - спортивная держава"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Треть всех мероприятий, посвященных 300-летию Перми, относится к спортивной сфере. Об этом сообщил в понедельник президент баскетбольной Единой лиги ВТБ и член оргкомитета "Пермь-300" Сергей Кущенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС, посвященной юбилею столицы Прикамья.

"Мы подсчитали, оказалось, что треть всех юбилейных мероприятий ["Пермь-300"] относится к спортивной сфере. В год 300-летия город принимает рекордное количество всероссийских соревнований в самых разных видах спорта", - сказал Кущенко.

По его словам, только за пять месяцев 2023 года в Перми уже прошел ряд статусных соревнований: первенство России по фигурному катанию, финал Кубка России по биатлону, чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина, чемпионат России по самбо. "Впереди пермяков и гостей города ждут такие крупные всероссийские соревнования, как финал чемпионата России по баскетболу 3х3, чемпионат России по скалолазанию, чемпионат России по триатлону, в рамках Пермского марафона впервые состоится Кубок России по полумарафону", - отметил президент Единой лиги ВТБ.

Сергей Кущенко также добавил, что центральным спортивным событием юбилейного года в Перми станет международный форум "Россия - спортивная держава". В рамках форума также состоится международный турнир по смешанным единоборствам, состязания в фиджитал-спорте, "Битва роботов" и еще один турнир по баскетболу 3х3 "с участием международных команд из дружественных стран".

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Перми с 19 по 22 октября. В этом году проведение форума приурочено не только к празднованию 300-летия столицы Прикамья, но и к празднованию 100-летия отечественной системы управления спортом. Основные мероприятия форума пройдут в выставочном центре "Пермь-Экспо".

В этом году Пермь празднует свой 300-летний юбилей. Это крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек, расположенный на берегу реки Камы. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 мероприятий в самых разных направлениях. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.