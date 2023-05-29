Тарпищев считает, что теннисистке Аванесян надо уходить от однообразной игры

Элина Аванесян в понедельник со счетом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла 12-ю ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич в первом круге Открытого чемпионата Франции

МОСКВА, 29 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Элине Аванесян надо расширять технико-тактические данные и уходить от однообразной игры. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Аванесян в понедельник со счетом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла 12-ю ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич в первом круге Открытого чемпионата Франции. 20-летняя россиянка одержала первую победу на турнирах Большого шлема.

"Аванесян у нас давно в сборной. Она из поколения Полины Кудерметовой, Варвары Грачевой - талантливая плеяда. Хорошие теннисистки. Ей надо расширять технико-тактические данные, уходить от однообразной игры", - отметил Тарпищев.

"Победа над Бенчич - это, конечно, мастерство и психология. Нашей терять было нечего, а у соперницы было больше ответственности, необходимости побеждать во что бы то ни стало", - добавил собеседник агентства.

Во втором круге Аванесян сыграет с француженкой Леонелией Жанжан.