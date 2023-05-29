Юношеская сборная России по футболу разгромила "Насьональ" в матче Кубка БРИКС

Встреча завершилась со счетом 7:0

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) со счетом 7:0 разгромила юношескую команду бразильского клуба "Насьональ" во втором матче группового этапа Кубка БРИКС. Встреча прошла в понедельник в Сан-Паулу.

Забитыми мячами в составе российской команды отметились Артем Корнеев (17-я, 23-я минуты), Кирилл Волков (30), Вадим Пастушков (39), Андрей Ивлев (42) и Виктор Окишор (65). Еще один мяч в свои ворота забил игрок "Насьоналя".

Сборная России одержала вторую победу на турнире, в первом матче россияне обыграли юношескую команду "Фламенго" со счетом 2:0. В заключительном матче группового этапа россияне 31 мая сыграют с воспитанниками "Коринтианса".

Кубок БРИКС проходит с 27 мая по 2 июня, в турнире играют юноши до 17 лет. Помимо сборной России в нем принимают участие футболисты петербургского "Зенита", а также шесть бразильских команд - "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас" и "Фламенго".