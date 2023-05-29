Российская теннисистка Кудерметова не смогла выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка в первом круге уступила представительнице Словакии Анне Каролине Шмидловой

ТАСС, 29 мая. Российская теннисистка Вероника Кудерметова в понедельник уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Шмидловой. Кудерметова, имевшая на турнире 11-й номер посева, первой из россиянок уступила в основной сетке текущего Roland Garros.

Ранее в понедельник во второй круг соревнований вышли россиянки Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Элина Аванесян, Варвара Грачева, Анна Блинкова и Екатерина Александрова. На турнире также должна была выступить Анна Калинская, но она снялась из-за травмы.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 11-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету 1 титул Женской ассоциации тенниса (WTA) в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Шмидловой 28 лет, она располагается на 100-м месте в рейтинге WTA, на ее счету 3 титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).