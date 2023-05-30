Организаторы Roland Garros не накажут Джоковича за послание в поддержку косовских сербов

Нет официальных правил относительно того, что теннисисты могут или не могут говорить, отметили организаторы соревнований

ТАСС, 30 мая. Правила турниров Большого шлема официально не запрещают теннисистам говорить о чем-либо, поэтому Федерация тенниса Франции не будет занимать какую-либо позицию относительно ситуации с сербом Новаком Джоковичем. Комментарий организации во вторник приводит газета Mirror.

"Нет официальных правил Большого шлема относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу", - говорится в заявлении.

В понедельник Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) написал на телевизионной камере "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию".

Джокович является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде. На счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула.

В понедельник сотрудники Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в Автономном крае Косово и Метохия.

Президент Сербии Александар Вучич обратился 26 мая к представителям Североатлантического альянса с призывом о срочном принятии мер для прекращения насильственных действий над сербами в Косове. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия Сербии приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии и готова выполнить любое задание, которое ей даст Вучич.