World Taekwondo расследует включение крымской федерации в состав Союза тхэквондо России

В апреле Всемирная федерация тхэквондо допустила российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

ТАСС, 30 мая. Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) начала расследование в отношении Союза тхэквондо России из-за включения в состав организации региональной федерации Крыма. Об этом во вторник сообщил портал Inside the Games со ссылкой на заявление World Taekwondo.

"Что касается обвинений в адрес Союза тхэквондо России, World Taekwondo в настоящее время расследует этот вопрос и не будет давать дальнейших комментариев, пока этот процесс не будет завершен", - говорится в сообщении.

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральной статусе. Атлеты из этих стран примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Баку с 29 мая по 6 июня, и будут соревноваться вне командного зачета.