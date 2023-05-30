Футболист "Спартака" Дуарте назвал главное отличие между РПЛ и чемпионатом Парагвая

Алексис Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо" в "Спартак" в январе 2023 года

ТАСС, 30 мая. Футбольные поля в Парагвае более быстрые с точки зрения продвижения мяча, чем у клубов Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" во вторник высказал защитник московского "Спартака" Алексис Дуарте.

"Да, прилично [отличаются]. В первую очередь поля - в Парагвае они более быстрые в плане движения мяча, соответственно, и футбол другой. В России - более силовой с большим количеством борьбы и стыков. Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод", - сказал Дуарте.

Дуарте перешел из парагвайского клуба "Серро Портеньо" в "Спартак" в январе 2023 года. За красно-белых 23-летний защитник провел семь матчей во всех турнирах.