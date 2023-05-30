Сергей Ковальчук: Россия будет представлена на II Играх стран СНГ во всех видах спорта

Соревнования пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии

МИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Спортсмены Белоруссии и России примут участие в соревнованиях по всем 20 видам спорта, входящим в программу II Игр стран СНГ, которые пройдут в Белоруссии с 5 по 13 августа. Об этом сообщил министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук, чей комментарий приводит портал sport5.by.

"Мы видим масштаб проведения: у нас в 11 городах представлено 20 видов спорта, и Беларусь примет участие во всех. На сегодня у нас большое подтверждение участников практически по всем видам. Например, Россия представлена во всех видах спорта, Узбекистан - почти во всех", - отметил глава белорусского Минспорта.

По его словам, в Белоруссии планируется "многоуровневая спартакиада". Он пояснил, что в разных видах спорта разный возраст. "И если в легкой атлетике это 15-16 лет, то представители в тяжелой атлетике или, например, в художественной гимнастике - это национальные команды", - уточнил Ковальчук.

Он проинформировал, что в рамках II Игр стран СНГ в Бресте пройдут соревнования по гандболу и плаванию, в Гродно - по тяжелой атлетике и хоккею на траве. Витебск и Орша примут спортсменов по тайскому боксу и боксу, Могилев - по стрельбе из лука и карате, Гомель - по дзюдо, Жлобин - по самбо. В Минской области будут соревноваться в пляжном волейболе, мини-футболе, вольной, греко-римской и женской борьбе. В Минске будет представлено семь видов спорта, одним из которых будет современное пятиборье, отметил министр спорта и туризма Белоруссии.

II Игры стран СНГ пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Белоруссии. Сборную России на Играх представят 633 человека. Помимо спортсменов из стран СНГ, в соревнованиях примут участие атлеты из Вьетнама, Египта, Ирана, Китая, Кубы, Ливана, Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Сирии.

I Игры стран СНГ проходили в 2021 году в Казани.