30 мая, 07:30
Roland Garros

Ольховский: у Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг Roland Garros

Россиянка в первом круге сыграет с Элисон Риск из США

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российской теннисистке Мирре Андреевой по силам обыграть американку Элисон Риск в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я считаю, что у нее хорошие шансы обыграть Риск и выйти во второй круг. Она молода и очень уверенно действует, и у нее уже были победы над сильными соперницами, поэтому я думаю, что ей по силам обыграть американку. Сам факт попадания в основную сетку на турнире Большого шлема в 16 лет о многом говорит, посмотрим, как Мирра выступит", - сказал Ольховский.

Матч между Андреевой и Риск пройдет 30 мая. 

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