Авербух отметил вклад жены Костомарова в его реабилитацию после тяжелой болезни

Хореограф рассказал, что связывается с олимпийским чемпионом раз в три-четыре дня

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию после тяжелой болезни, его жена Оксана Домнина ежедневно оказывает ему поддержку. Об этом ТАСС во вторник рассказал хореограф, режиссер телевизионных и ледовых шоу Илья Авербух.

"Как вы знаете, Рома недавно выложил пост в соцсетях, когда у него будет новая информация, он сам ее предоставит, - сказал Авербух. - С ним я связываюсь раз в три-четыре дня. Всему, что идет от телеграм-каналов и от якобы сведущих лиц, верить нельзя, это спекуляции и зарабатывание на горе".

"Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация. Рома - настоящий боец, с ним рядом каждый день находится Оксана, что для него очень важно, она оказывает ему большую поддержку. Он настоящий герой", - добавил собеседник агентства.

Костомаров 10 января попал в реанимацию с серьезным поражением легких от вирусно-бактериальной инфекции. Болезнь спровоцировала сепсис, в результате, по информации ТАСС, Костомарову потребовалась ампутация обеих стоп и пальцев левой руки. 7 апреля источник агентства сообщил, что Костомаров пробудет в больнице еще два-три месяца, его готовят к протезированию.

8 мая фигурист опубликовал в "Инстаграме" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta ("Мета"), которая признана в РФ экстремистской) сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света".

Костомарову 46 лет, помимо олимпийского золота в паре с Татьяной Навкой, на его счету две победы на чемпионатах мира и три - на чемпионатах Европы. После окончания карьеры фигурист выступал в ледовых шоу.