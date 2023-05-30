Глава Крымского союза тхэквондо призвал всемирную федерацию уделять больше внимания спорту

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Всемирной федерации тхэквондо, ведущей в настоящее время расследование в отношении Союза тхэквондо России по факту включения Крымского союза тхэквондо, следует больше внимания уделять развитию своего вида спорта. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент крымской федерации Эскендер Вагапов.

"Я считаю, что это не дело, - ответил Вагапов на вопрос, как он относится к этому расследованию. - На мой взгляд, международной федерации следовало бы больше заниматься развитием своего вида спорта в мире. На последней Олимпиаде российские тхэквондисты доказали всем свою силу".

"Могу сказать, что расследование идет уже не один день. Чем оно может обернуться в итоге, вообще непредсказуемо", - добавил собеседник ТАСС.

Всемирная федерация тхэквондо 3 апреля допустила российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Атлеты из этих стран принимают участие в чемпионате мира, который проходит в Баку с 29 мая по 6 июня, и будут соревноваться вне командного зачета.

Из россиян к участию в главном старте года не были допущены олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям. Всего в заявку Союза тхэквондо России на мировое первенство вошли 16 спортсменов.