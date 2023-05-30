Билялетдинов оценил выступление "Ак Барса" в прошедшем сезоне КХЛ

Казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 3-4

КАЗАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Игроки казанского "Ак Барса" проделали хорошую работу в прошедшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом во вторник во время встречи главы Татарстана Рустама Минниханова с клубом рассказал главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

"Команда проделала хорошую работу, и я должен сказать, что они сделали все необходимое, чтобы сыграть достойно. Я еще раз повторю, нам немножко не хватило, не хватило, может быть, опыта какого-то. Но ребята играли на жилах, делали все для того, чтобы выиграть. Они себя не жалели, они преданно играли в каждом матче. С тяжелыми травмами играли", - сказал Билялетдинов.

Капитан "Ак Барса" Александр Радулов также поделился эмоциями от минувшего сезона КХЛ и рассказал о целях команды на новый сезон. "У нас цель одна - это Кубок Гагарина. В этом году мы остановились в шаге от него, и, конечно, это разочаровывает, потому что всегда хочется выиграть, порадовать своих болельщиков. Но сезон был достойный, ребята все бились, мы как команда вышли на новый уровень. Теперь нужно как следует отдохнуть, залечить все свои болячки и готовиться к следующему сезону", - сказал Радулов журналистам.

В прошедшем сезоне "Ак Барс" дошел до финала Кубка Гагарина, где в серии до четырех побед уступил московскому ЦСКА со счетом 3-4.