Логинова заявила, что РУСАДА приступило к выполнению последнего требования CAS

Организация получила дополнительное финансирование и отправила первый платеж WADA

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приступило к выполнению последнего финансового обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), определенного Спортивным арбитражным судом (CAS) в декабре 2020 года. Об этом во вторник на заседании комитета Госдумы по спорту сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Оставался один момент - затраты, которые WADA понесло с момента решения CAS и до завершения восстановления, - сказала Логинова. - Это сумма не была определена, она не была установлена. Мы получили два инвойса (платежных поручения), первый - от ноября 2022 года, второй мы получили только в марте. Это последние финансовые обязательства, которые мы не выполнили на определенный период времени".

"Но мы оперативно отработали этот вопрос, получив дополнительное финансирование. Вчера ушел первый платеж, мы платим небольшими суммами, потому что есть ограничения по банковской системе. Во-вторых, это наше решение, чтобы убедиться, что платеж доставлен. WADA это устраивает. Мы приступили к выполнению последнего финансового обязательства по решению CAS", - отметила гендиректор РУСАДА.

CAS 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх.