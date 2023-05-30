Бывший футболист сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар покинул пост гендиректора "Аякса"

Функционер отметил, что ему необходимо немного отдохнуть и заняться другими делами

ТАСС, 30 мая. Эдвин ван дер Сар принял решение покинуть должность генерального директора нидерландского футбольного клуба "Аякс". Об этом во вторник сообщила пресс-служба команды.

"После почти 11 лет в совете директоров я решил уйти. Вместе мы пережили замечательные вещи, но это также был невероятно трудный период. Я чувствую необходимость отойти от этого, немного отдохнуть и заняться другими делами. Было бы нехорошо принимать решения о будущем этого замечательного клуба в ближайшее время. Вот почему я решил уйти в отставку", - сказал ван дер Сар.

Ван дер Сар занимал пост генерального директора "Аякса" с ноября 2016 года. В состав совета директоров он вошел в ноябре 2012 года. Контракт специалиста был рассчитан до 30 июня 2025 года. Он передаст исполнения своих обязанностей 1 июня. За период пребывания ван дер Сара на посту генерального директора "Аякс" трижды выиграл чемпионат Нидерландов, дважды становился обладателем кубка и один раз - суперкубка страны. В сезоне-2018/19 клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ван дер Сару 52 года, он выступал за "Аякс" с 1990 по 1999 год. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом Нидерландов, трижды выиграл кубок и суперкубок страны, стал победителем Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Также он становился четырехкратным чемпионом Англии, трижды - победителем супрекубка страны, дважды - Кубка английской лиги, по одному раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в составе "Манчестер Юнайтед".

За сборную Нидерландов голкипер провел 130 матчей. По этому показателю он занимает второе место в истории национальной команды, уступая лишь полузащитнику Уэсли Снейдеру (134). Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды стал бронзовым призером чемпионатов Европы (2000, 2004).

"Аякс" по итогам сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. В кубке страны команда добралась до финала, где в серии пенальти уступила ПСВ. В Суперкубке Нидерландов "Аякс" также проиграл ПСВ.