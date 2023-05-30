30 мая, 08:36
Летние олимпийские виды спорта

Музыкальную композицию фестиваля университетского спорта представили в Екатеринбурге

Над созданием композиции работал дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра Дмитрий Филатов создал музыкальную композицию, которая прозвучит на официальных мероприятиях Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Композиция состоит из трех небольших частей. В финале я пытался передать дух Георгия Свиридова и сюиты "Время, вперед!", - цитирует пресс-служба дирижера. - Поскольку музыка фестиваля пока написана без слов, мне хотелось, чтобы она была узнаваема, чтобы слушатели чувствовали, что это музыка, устремленная вперед, к новым победам, к новым вершинам".

Над созданием композиции Филатов работал два месяца, было написано несколько вариантов. В записи композиции принял участие коллектив музыканта.

Ранее были презентованы талисман, официальный слоган и интерактивный плакат фестиваля.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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