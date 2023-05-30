В Минспорте считают, что WADA стремится к максимально продолжительному отстранению РУСАДА

РУСАДА не выполнило всех требований для восстановления, в частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ставит своей целью максимально продолжительное время сохранять отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Такое мнение на заседании комитета Госдумы по спорту высказал заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров.

"Мы считаем, что здесь надо подходить осознанно и спокойно и не идти на поводу у WADA, особенно в том, что касается законодательства, - сказал Федоров. - Сейчас законопроект, который был направлен депутатами, находится в министерстве спорта, будет подготовлен отзыв. Но если данный законопроект пройдет и будет принят, то мы не можем гарантировать, что в очередном мониторинге мы не получим от WADA других замечаний. Мы понимаем, что целью, скорее всего, будет максимально продолжительное отстранение нашего РУСАДА от получения статуса [соответствия], к этому надо быть готовым".

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск WADA к РУСАДА и лишил российское агентство статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

Согласно решению CAS, российские спортсмены до 16 декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Срок санкций уже истек, однако для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, WADA требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.