Чесноков назвал заслуженной победу теннисистки Аванесян над Бенчич

Россиянка обыграла швейцарскую теннисистку в трех сетах в понедельник

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянка Элина Аванесян здорово играла и одержала заслуженную победу над олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич в матче первого круга Roland Garros. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Это очень хорошая победа, Бенчич - очень сильная теннисистка, я не ожидал. Обыграть такую теннисистку на любой стадии дорогого стоит. Аванесян здорово играла и заслужила победу. Посмотрим, как она дальше проявит себя", - сказал Чесноков.

В понедельник Аванесян обыграла Бенчич со счетом 6:3, 2:6, 6:4 и вышла во второй круг соревнований, где сыграет с француженкой Леолией Жанжан.

Roland Garros завершится 10 июня.