Монсон заявил, что завершит карьеру в августе после боя против Александра Емельяненко

В дальнейшем спортсмен будет заниматься политикой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский боец Джефф Монсон завершит карьеру в августе после боя против Александра Емельяненко в Уфе. Об этом Монсон рассказал ТАСС во вторник.

"Да, бой против Александра Емельяненко запланирован на август в Уфе. Точную дату мы назовем в течение двух недель. После этого боя я завершу карьеру и буду заниматься политикой", - сказал Монсон.

Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. В феврале прошлого года Емельяненко победил Монсона по правилам кулачного боя. Бойцы также встречались в 2012 году в поединке по правилам смешанных единоборств, Монсон победил удушающим приемом.