Президент "Торпедо" Савин призвал к совершенствованию работы экспертно-судейской комиссии

Ярослав Савин отметил, что у клуба огромные вопросы к работе органа

ТАСС, 30 мая. Работа экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза вызывает вопросы и ставит под сомнение целесообразность существования органа. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент московского футбольного клуба "Торпедо" Ярослав Савин.

"Мы высказывали свою позицию: к экспертно-судейской комиссии огромные вопросы, и им надо задуматься о существовании этого органа. Понятно, что это тяжелая работа, но если не получается принимать решения, то надо что-то делать", - сказал Савин.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза является органом, уполномоченным рассматривать ключевые спорные моменты, возникающие в процессе судейства матчей, которые повлияли или могли повлиять на ход игры.