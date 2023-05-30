Украинский пауэрлифтер Чупрынко отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира в ЮАР

Иранский атлет дважды пытался поздравить украинца с победой на мировом первенстве, протягивая ему руку

ТАСС, 30 мая. Украинский пауэрлифтер Иван Чупрынко отказался пожать руку Амиру Резе Месфорушу из Ирана во время церемонии награждения на чемпионате мира по пауэрлифтингу в ЮАР.

Иранец дважды пытался поздравить украинца с победой на мировом первенстве, протягивая ему руку, но Чупрынко оба раза проигнорировал бронзового призера соревнований. Второе место по итогам турнира в весовой категории до 74 кг занял представитель ЮАР Марсель Ворстер.

Российские спортсмены не принимали участия в чемпионате мира по решению Международной федерации пауэрлифтинга из-за ситуации на Украине.