Украинский пауэрлифтер Чупрынко отказался пожать руку иранцу на чемпионате мира в ЮАР

ТАСС, 30 мая. Украинский пауэрлифтер Иван Чупрынко отказался пожать руку Амиру Резе Месфорушу из Ирана во время церемонии награждения на чемпионате мира по пауэрлифтингу в ЮАР.
Иранец дважды пытался поздравить украинца с победой на мировом первенстве, протягивая ему руку, но Чупрынко оба раза проигнорировал бронзового призера соревнований. Второе место по итогам турнира в весовой категории до 74 кг занял представитель ЮАР Марсель Ворстер.
Российские спортсмены не принимали участия в чемпионате мира по решению Международной федерации пауэрлифтинга из-за ситуации на Украине.