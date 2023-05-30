Тарпищев порекомендовал теннисистке Кудерметовой поработать со спортивным психологом

Россиянка в матче первого круга Roland Garros уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии в двух сетах

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Причина поражения российской теннисистки Вероники Кудерметовой в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) от Анны Каролины Шмидловой из Словакии кроется в психологии. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Поражение Кудерметовой удивительно, конечно. Но это все в области психологии, как зачастую бывает в женском теннисе, - сказал Тарпищев. - Плюс был неудобный соперник - это довлеет. С этим надо бороться, надо работать со спортивными психологами. Потому что потенциально Кудерметова должна играть на уровне первой пятерки".

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Шмидловой. Кудерметова, имевшая на турнире 11-й номер посева, первой из россиянок уступила в основной сетке текущего Roland Garros.