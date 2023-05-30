РФС выплатит премиальные судьям за хорошую работу в нынешнем сезоне

Вознаграждения будут учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами

ТАСС, 30 мая. Некоторые судьи получат премиальные выплаты от Российского футбольного союза (РФС) за хорошую работу по ходу нынешнего сезона. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в службе коммуникаций РФС.

"В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года клубы Мир - Российской премьер-лиги поддержали предложение департамента судейства РФС об увеличении расходов на судейство на следующие четыре сезона.