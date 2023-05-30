Шестнадцатилетняя Андреева вышла во второй круг на дебютном для себя Roland Garros

В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Дианой Парри

ТАСС, 30 мая. Российская теннисистка Мирра Андреева во вторник обыграла американку Элисон Риск в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Андреевой, которая попала в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой (25-й номер посева) и француженкой Дианой Парри, которая получила специальное приглашение (wild card) на турнир.

Российская теннисистка впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Риск 32 года, она располагается на 85-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка имеет на своем счету три титула WTA. В 2019 году американка дошла до четвертьфинала Уимблдона, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Среди россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004 год), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).