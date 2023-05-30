Сборная России по футболу проведет следующий тренировочный сбор осенью

Российский футбольный союз ведет переговоры с рядом национальных федераций о проведении товарищеских матчей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет следующий учебно-тренировочный сбор осенью. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков. Мы ведем переговоры с рядом национальных федераций, есть предварительные договоренности о проведении товарищеских матчей в осеннее окно Международной федерации футбола. График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону", - говорится в заявлении.

19 мая президент РФС Александр Дюков заявил ТАСС, что организация вела переговоры о проведении игры с камерунской национальной командой. Также "Спорт-экспресс" сообщал, что сборная России могла провести товарищеский матч против команды Камеруна 15 июня на стадионе "Лужники".

Весной российские футболисты провели учебно-тренировочный сбор, который состоялся с 21 по 27 марта. 23 марта россияне сыграли вничью с командой Ирана в Тегеране со счетом 1:1. 26 марта российская национальная команда победила команду Ирака в Санкт-Петербурге (2:0).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг России и Украины. Сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2022 года и пропускает отборочный турнир чемпионата Европы 2024 года.