В РФС объяснили отмену сбора российских футболистов в июне

Максим Митрофанов рассказал, что сборная Камеруна отказалась от игры с россиянами в последний момент

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и тренерский штаб национальной команды отменили сбор в июне, чтобы дать клубам время подготовиться к новому сезону. Об этом ТАСС во вторник сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

30 мая пресс-служба РФС сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Ранее "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники сообщал, что сборная Камеруна отказалась от проведения игры с командой России в июне.

"У РФС были предварительные договоренности о товарищеском матче со сборной Камеруна, однако камерунцы в последний момент отказались от игры, - сказал Митрофанов. - Переговоры о международных матчах сопряжены с объективными сложностями, связанными с внешнеполитической ситуацией. У нас была возможность договориться с другим соперником на 20 июня. Игра сборной в эту дату заставила бы целый ряд клубов корректировать свои программы подготовки к сезону. После обсуждения ситуации с тренерским штабом сборной и клубами мы решили дать командам спокойно подготовиться к сезону и не ломать графики подготовки".