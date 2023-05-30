Тарпищев считает, что Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных на Roland Garros

Спортсменка может пройти еще пару кругов на турнире, считает президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева играет без груза ответственности на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) и выглядит лучше многих сеяных в плане нервной системы. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория, - считает Тарпищев. - Окрыленная, она может пройти еще пару кругов - усталости не будет, молодежь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у нее хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных".

Андреева обыграла американку Элисон Риск в матче первого круга со счетом 6:2, 6:1.

Российская теннисистка впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне.