30 мая, 10:31
Roland Garros

Тарпищев считает, что Мирра Андреева выглядит лучше многих сеяных на Roland Garros

Максим Григорьев/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Максим Григорьев/ ТАСС

Спортсменка может пройти еще пару кругов на турнире, считает президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Мирра Андреева играет без груза ответственности на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros) и выглядит лучше многих сеяных в плане нервной системы. Такое мнение ТАСС во вторник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Андреевой бояться нечего, груз ответственности не довлеет, а каждая победа только добавляет эмоций, появляется эйфория, - считает Тарпищев. - Окрыленная, она может пройти еще пару кругов - усталости не будет, молодежь ведь без тормозов. Мирра цепкая, у нее хорошая моторность. А по мобилизации нервной системы она выглядит лучше многих сеяных".

Андреева обыграла американку Элисон Риск в матче первого круга со счетом 6:2, 6:1.

Российская теннисистка впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. 

Теги:
Roland Garros
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