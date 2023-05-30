Колосков считает правильным решение отменить июньский сбор команды России

Следующий тренировочный сбор российской команды пройдет осенью

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Решение Российского футбольного союза (РФС) отменить сбор национальной команды в июне является правильным. Такое мнение ТАСС во вторник высказал почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Не было никаких официальных сообщений РФС о том, что состоится какой-либо матч, - сказал Колосков. - Вообще, это абсурд - после сезона собирать на сборы, люди уже в отпуске. Абсолютно правильное решение".

30 мая пресс-служба РФС сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами.

Весной российские футболисты провели учебно-тренировочный сбор, который состоялся с 21 по 27 марта. 23 марта россияне сыграли вничью с командой Ирана в Тегеране со счетом 1:1. 26 марта национальная команда победила команду Ирака в Санкт-Петербурге (2:0).