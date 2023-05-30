Гонщик Сотников ожидает немало сюрпризов на ралли "Шелковый путь"

Дмитрий Сотников отметил, что борьба за победу в общем зачете ралли будет до самого финиша

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ралли-рейд "Шелковый путь" преподнесет немало сюрпризов. Такое мнение журналистам во вторник высказал действующий победитель соревнований в зачете грузовиков Дмитрий Сотников.

"Команда организаторов очень опытная, мы ждем новые трассы, - сказал пилот команды "Камаз-мастер". - Я думаю, там будет немало сюрпризов, нестандартных ситуаций. Мы будем готовиться как первый раз, хотим получить удовольствие от пейзажей. Эта гонка - самая главная в сезоне, мы готовим к ней обновления, ждем острого соперничества со стороны МАЗа, борьба в общем зачете будет до самого финиша".

Руководитель ралли Владимир Чагин отметил, что автоспорт в стране и мире обретает все больше поклонников. "Мы сделали все для того, чтобы ралли принесло болельщикам и гонщикам эмоции, - сказал он. - Отдельно хотел бы поблагодарить президента [России Владимира Путина], правительство РФ, Минспорт и лично министра [спорта Олега Матыцина] за поддержку нашего проекта. Ралли стартует в Кзаани, 5 и 6 июля пройдут технические проверки. Вечером 6 июля пройдет церемония старта, далее спортсменов ждет маршрут из девяти гоночных дней".

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Китай участвовал в организации ралли в 2016, 2017 и 2019 годах. Ралли 2023 года пройдет с 6 по 15 июля через 13 субъектов РФ.