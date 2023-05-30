FIDE включила Карякина в список участников Кубка мира по шахматам

Всего на турнир приглашены восемь российских шахматистов

ТАСС, 30 мая. Российский гроссмейстер Сергей Карякин включен в список участников Кубка мира 2023 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Карякин получил приглашение на турнир, так как квалифицировался на Кубок мира 2021 года, в этом же качестве получил приглашение россиянин Владимир Федосеев. До 2 июня шахматистам необходимо подтвердить участие в соревновании. Из-за санкций FIDE российские спортсмены смогут выступать на Кубке мира только в нейтральном статусе.

Всего на Кубок мира получили приглашение 8 российских шахматистов. Также на Кубке мира смогут сыграть россияне, вошедшие в топ-13 рейтинга FIDE.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.