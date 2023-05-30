СМИ: лучший ассистент нынешнего сезона РПЛ Сперцян покинет "Краснодар" летом

Сообщается, что интерес к полузащитнику проявляют "Фрайбург", "Боруссия" из Мёнхенгладбаха, "Фиорентина" и "Милан"

ТАСС, 30 мая. Армянский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян принял решение покинуть команду в межсезонье. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил журналист портала Vbetnews Храч Хачатрян.

По информации источника, приоритетным вариантом продолжения карьеры для футболиста является чемпионат Германии или Италии. Журналист отмечает, что к игроку проявляют интерес германские "Фрайбург" и мёнхенгладбахская "Боруссия", а также итальянские "Фиорентина" и "Милан".

Сперцяну 22 года, он является воспитанником "Краснодара". За основную команду игрок выступает с 2018 года, в ее составе полузащитник провел 73 матча в разных турнирах, отметившись 22 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. В нынешнем сезоне РПЛ Сперцян лидирует в списке лучше ассистентов, записав на свой счет 11 результативных передач.

"Краснодар" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков по итогам 29 матчей. В заключительном туре команда встретится на выезде с грозненским "Ахматом" 3 июня. 11 июня "Краснодар" сыграет с московским ЦСКА в суперфинале кубка страны.