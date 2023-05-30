В эстафете олимпийского огня во Франции в 2024 году примут участие около 10 тыс. человек

Ожидается, что огонь Олимпийских игр будет доставлен в Марсель 8 мая 2024 года

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек примут участие в эстафете олимпийского огня, которая пройдет в 60 французских департаментах с мая по июль 2024 года. Об этом организаторы Олимпийских игр в Париже объявили во вторник на пресс-конференции.

Огонь Олимпийских игр, как ожидается, будет доставлен в Марсель 8 мая 2024 года на борту 120-летнего трехмачтового парусника "Белем" (Le Belem), признанного во Франции историческим памятником.

Впервые в эстафете смогут принять участие группы до 24 человек (включая факелоносца), например, представители спортивной федерации. Каждый факелоносец будет нести пламя в среднем около 4 минут, за которые он преодолеет порядка 200 метров. Треть участников эстафеты будет выбрана оргкомитетом "Париж-2024", остальные - спонсорами и партнерами Олимпийских игр.

Большинство имен участников эстафеты станет известно в начале 2024 года. Однако имя последнего факелоносца, который примет участие в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, организаторы намерены держать в секрете до последнего момента.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.