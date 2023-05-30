"Краснодар" обратился в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть удаление футболиста Литвинова

Защитник получил красную карточку во втором тайме матча с ЦСКА

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с удалением защитника "Краснодара" Вячеслава Литвинова в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА. Об этом ТАСС во вторник сообщили в службе коммуникаций РФС.

"ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением Вячеслава Литвинова по обращению "Краснодара", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

27 мая "Краснодар" дома сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0. Литвинов был удален на 57-й минуте встречи. 29 мая глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил ТАСС, что комитет рассмотрит удаление Литвинова за грубое нарушение правил.

"Краснодар" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 29 матчах. В последнем, 30-м туре краснодарская команда сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" 3 июня.