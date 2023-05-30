Представители более чем 10 стран примут участие в ралли "Шелковый путь"

Владимир Чагин отметил, что с удовольствием будет рассматривать маршрут ралли по Китаю

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Гонщики более чем из 10 стран примут участие в ралли-рейде "Шелковый путь" 2023 года. Об этом журналистам сообщил руководитель проекта Владимир Чагин.

"Китайцы планируют участвовать в гонке, как и представители более чем 10 стран. Мы все понимаем, в каких мы политических реалиях находимся. Желающих участвовать у нас очень много, мы с ними постоянно общаемся, но пока есть обстоятельства, которые не позволяют всем это сделать", - сказал Чагин.

"Конечно, Китай привлекает и нас, и участников. Мы с удовольствием будем рассматривать наш маршрут по Китайской Народной Республике. Но там сейчас еще не совсем стабильная ковидная ситуация", - добавил руководитель проекта.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. Китай участвовал в организации ралли в 2016, 2017 и 2019 годах. Ралли 2023 года пройдет с 6 по 15 июля через 13 субъектов РФ.