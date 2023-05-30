Смагин: Горячкиной и Лагно нужно провести серьезную работу перед турниром претенденток

По итогам четырех этапов Лагно стала победительницей общего зачета Гран-при FIDE, Горячкина заняла второе место

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина неубедительно выглядели на последнем этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), поэтому им нужно будет провести серьезную работу перед турниром претенденток. Такое мнение ТАСС во вторник высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

По итогам четырех этапов Лагно стала победительницей общего зачета Гран-при FIDE, Горячкина заняла второе место. Россиянки отобрались на турнир претенденток, который пройдет в 2024 году в Торонто.

"Как я уже говорил, Горячкина и Лагно выглядели не самым убедительным образом на последнем этапе Гран-при, но главную задачу они выполнили, - сказал Смагин. - Я считаю ,что им нужно задуматься, как играть дальше. Перед турниром претенденток нужно провести серьезную работу, потому что там соперницы будут гораздо серьезнее, и сейчас они к такой борьбе не готовы. Но у них есть достаточно времени подготовиться".