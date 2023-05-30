В Омской области в течение 5 лет построят крытые хоккейные корты во всех сельских районах

Возведение первого объекта стартовало во вторник в райцентре Азово

ОМСК, 30 мая. /ТАСС/. Власти Омской области в течение 5 лет построят в каждом из 32 сельских районов крытые хоккейные корты, на которых дети смогут заниматься этим видом спорта. Об этом ТАСС во вторник рассказал врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

"Омичи очень любят хоккей, - сказал Хоценко. - Знаю, что омичи очень ждали возвращения большого хоккея в область, когда принималось решение о строительстве новой "G-Drive - Арены". Дети хотят заниматься этим видом спорта, и мы должны сделать все, чтобы у них была такая возможность. Поручил Минспорту Омской области разработать и представить пятилетнюю программу по строительству крытых хоккейных кортов. Через пять лет в каждом районе региона должен быть крытый хоккейный каток. Уверен, что дети будут довольны".

Возведение первого такого объекта стартовало во вторник в райцентре Азово. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства спорта, типовой проект включает крытый ледовой корт с естественным льдом с трибунами на 100 человек, 4 командные раздевалки, 2 судейские и 2 тренерские комнаты, медкабинет, помещение для хранения и сушки спортивного инвентаря, пункт проката коньков.

В настоящий момент подобные объекты есть только в двух районах.