Тхэквондистка Хан принесла России первую медаль на чемпионате мира, выиграв бронзу

В полуфинале Полина Хан уступила француженке Алтее Лорен

ТАСС, 30 мая. Россиянка Полина Хан уступила француженке Алтее Лорен в полуфинале чемпионата мира по тхэквондо. Встреча прошла во вторник в Баку.

Хан, выступающая в весовой категории до 73 кг, уступила в двух раундах со счетом 0:1 и 2:10. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому россиянка завоевала бронзовую медаль. Вторым бронзовым призером стала хорватка Матеа Йелич, в полуфинале уступившая представительнице Великобритании Ребекке Макгоуэн.

Хан 23 года, она является двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2018, 2021). В 2018 году россиянка завоевала серебро на этапе Гран-при в Таоюане.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 6 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в турнире олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина. По информации ТАСС, спортсменов не допустили из-за претензий к их социальным сетям.