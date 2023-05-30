В "Спартаке" заявили, что окажут поддержку попавшему в реанимацию Гаврилову

30 мая сын Юрия Гаврилова Василий сообщил ТАСС, что бывший футболист находится в реанимации после инсульта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Московский "Спартак" окажет всю необходимую поддержку бывшему футболисту клуба Юрию Гаврилову, попавшему в реанимацию. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

30 мая сын Юрия Гаврилова Василий сообщил ТАСС, что бывший футболист находится в реанимации после инсульта.

"Да, мы знаем, что Юрий Гаврилов попал в реанимацию. Находимся на связи с его близкими и главным врачом больницы. Медики делают свою работу, а мы окажем всю необходимую поддержку", - сказал Зеленов.

Гаврилову 70 лет. Он выступал на позиции полузащитника. Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. В разные годы он выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру", "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавский "Агро", "Спуманте", "Конструкторул", днепропетровский "Днепр".

После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", "Мострансгаз", а также сборную Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро", "Конструкторуле", "Мострансгазе" и "Торпедо-Металлурге".