Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Roland Garros

Россиянин уступил бразильцу Тьяго Уайлду

ТАСС, 30 мая. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во вторник проиграл бразильцу Тьяго Уайлду в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 в пользу бразильца, который попал в основную сетку турнира после победы в квалификации. Россиянин был посеян под вторым номером. В следующем круге Уайлд сыграет с победителем матча между французом Кантеном Гали и аргентинцем Гвидо Пельей.

Медведев стал первым из россиян, кто покинул соревнования в мужском разряде, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко успешно преодолели стартовый раунд турнира. Всего представители России выиграли 16 из 18 матчей по ходу нынешнего розыгрыша Roland Garros. В женском разряде свое выступление завершила вторая ракетка России Вероника Кудерметова, уступившая Анне Каролине Шмидловой из Словакии. В первом круге российским теннисистам предстоит провести еще один матч - Эрика Андреева позднее во вторник встретится с американкой Эммой Наварро.

Медведеву 27 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 20 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России спортсмен выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Уайлду 23 года, он располагается на 172-й позиции мирового рейтинга. Бразилец не побеждал на турнирах ATP. Теннисист во второй раз в карьере сумел пробиться в основную сетку турнира Большого шлема - на Открытом чемпионате США 2020 года он проиграл в первом круге.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире испанец Рафаэль Надаль (14 титулов), который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из россиян Roland Garros выигрывал Евгений Кафельников (1996).