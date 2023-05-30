Карбери стал главным тренером клуба НХЛ "Вашингтон"

На этом посту канадский специалист сменил американца Питера Лавиолетта

ТАСС, 30 мая. Канадец Спенсер Карбери возглавил клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон". Об этом во вторник сообщает пресс-служба команды.

На этом посту он сменил американца Питера Лавиолетта, который покинул клуб 15 апреля.

Карбери 41 год, с 2018 по 2021 год он был главным тренером "Херши" - фарм-клуба "Вашингтона". Последние два сезона специалист работал помощником главного тренера в "Торонто".

За "Вашингтон" выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Александр Алексеев и Иван Мирошниченко.

По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 80 очков в 82 матчах. Команда впервые с 2014 года не вышла в плей-офф.