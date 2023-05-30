Свищев обратился к генпрокурору РФ по факту опрокидывания трибун в Ростове-на-Дону

Сообщение об обрушении трибун на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону поступило в 16:25 мск, в момент ЧП на стадионе проходили соревнования по футболу среди детско-юношеских команд

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев направил запрос на имя руководителя Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова с требованием расследовать обрушение трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом Свищев во вторник сообщил ТАСС

"Это большая трагедия, в которой пострадали люди, - сказал Свищев. - И эта трагедия стала реальностью из-за некачественной подготовки к проведению соревнований и халатности. Нужно выяснить, кто дал разрешение проводить соревнования при штормовой погоде, кто проводил сертификацию спортивного объекта, в том числе на предмет безопасности. По сути, трагедия произошла из-за халатности организаторов, тех, кто возводил данные трибуны, а также тех, кто принимал реконструированный стадион".

"Насколько нам известно, не так давно стадион был реконструирован на средства из бюджета. Мы уже не один год говорим о необходимости сертификации спортивных объектов, и тут происходит такая трагедия на обновленном спортивном объекте. Со всеми вышеперечисленными вопросами предстоит разобраться. Поэтому для выяснения обстоятельств произошедшего мной направлен запрос на имя генерального прокурора с требованием незамедлительно расследовать данное происшествие и наказать виновных среди организаторов и подрядчиков", - добавил парламентарий.

Сообщение об обрушении трибун на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону поступило в 16:25 мск, в момент ЧП на стадионе проходили соревнования по футболу среди детско-юношеских команд, на трибунах находились около 30 человек, 18 человек пострадали, одна женщина погибла. Предварительной причиной обрушения власти города назвали сильный ветер. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области сообщили журналистам, что по факту обрушения трибун возбуждено уголовное дело.