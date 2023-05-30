Карякину не разрешат выступать под флагом России на Кубке мира по шахматам

Из-за санкций FIDE российские спортсмены смогут выступать на Кубке мира только в нейтральном статусе

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российскому гроссмейстеру Сергею Карякину не позволят выступать под российским флагом на Кубке мира по шахматам. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE).

30 мая FIDE сообщила о включении Карякина в число участников Кубка мира, россиянин получил приглашение на турнир, так как квалифицировался на Кубок мира 2021 года, в этом же качестве получил приглашение россиянин Владимир Федосеев. До 2 июня шахматистам необходимо подтвердить участие в соревновании. Из-за санкций FIDE российские спортсмены смогут выступать на Кубке мира только в нейтральном статусе.

"Ни Сергею Карякину, ни любому другому российскому шахматисту нельзя играть под российским флагом, решение, принятое советом FIDE 27 февраля 2022 года, до сих пор остается в силе. Таким образом, участие российского шахматиста в Кубке мира 2023 года возможно только под флагом FIDE. Сергей Карякин должен до 2 июня 2023 года подтвердить свое участие в этом Кубке мира. Если он захочет участвовать, это будет возможно только на обозначенных выше условиях", - сообщили в FIDE.

Всего на Кубок мира получили приглашение 8 российских шахматистов. Также на Кубке мира смогут сыграть россияне, вошедшие в топ-13 рейтинга FIDE.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016). В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине. Позже Карякин заявил, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.