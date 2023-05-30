Винер считает, что российские атлеты в текущей обстановке не нуждаются в Олимпийских играх

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что необходимо организовывать альтернативные соревнования с дружественными странами

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российским спортсменам не нужны Олимпийские игры, для участия в которых международные чиновники выдвигают особые условия. Такое мнение журналистам во вторник высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер.

"Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций, - сказала Винер. - Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать".

Международная федерация гимнастики (FIG) в начале марта 2022 года приняла решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под эгидой FIG после обострения ситуации на Украине. В мае международная федерация решила отложить рассмотрение вопроса о возвращении россиян и белорусов на середину июля.

Международный олимпийский комитет (МОК) 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.