Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России

В прошедшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Игрокам московского клуба ЦСКА, выступающего в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), во вторник вручили золотые медали за победу в чемпионате России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В сезоне-2022/23 ЦСКА в третий раз выиграл Кубок Гагарина, победив в финальной серии казанский "Ак Барс" со счетом 4-3. Армейцы защитили титул, в 2022 году ЦСКА со счетом 4-3 в серии обыграл магнитогорский "Металлург". Медали вручали президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов, чемпион СССР 1989 года в составе ЦСКА Павел Буре и болельщик ЦСКА, Герой России космонавт Антон Шкаплеров. Чемпионский кубок вручил президент КХЛ Алексей Морозов.

"От имени ФХР и миллионов болельщиков ЦСКА хочу поздравить с чемпионским титулом и Кубком Гагарина. Очень трудно стать чемпионом, а еще труднее защитить титул. Вы показали, что у вас самая сильная команда, это заслуга всех. Игроков, тренеров, руководителей, обслуживающего персонала", - сказал Третьяк.

ЦСКА является самым титулованным клубом в истории отечественного хоккея. Команда является 32-кратным чемпионом СССР и пятикратным чемпионом России. Также на счету армейцев 12 побед в Кубке СССР и 20 - в Кубке Европейских чемпионов.