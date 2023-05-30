Ольховский: теннисист Медведев недооценил соперника в первом круге Roland Garros

30 мая вторая ракетка мира Даниил Медведев уступил 172-му номеру мирового рейтинга бразильцу Тьяго Уайлду в первом круге Roland Garros

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции стало неожиданным результатом и могло быть вызвано недооценкой соперника. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

30 мая вторая ракетка мира Медведев уступил 172-му номеру мирового рейтинга бразильцу Тьяго Уайлду со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

"Очень неожиданный результат не только для меня, но и для всех любителей тенниса и профессионалов. На мой взгляд, Даниил недооценил соперника, но к такому было сложно подготовиться, это их первая встреча. Даниил не знал, что от него ожидать. Хочу отметить, что и бразилец сыграл здорово, особенно в концовке", - сказал Ольховский.

Медведеву 27 лет, на его счету 20 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года. В том же году в составе сборной России спортсмен выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Уайлду 23 года, он не побеждал на турнирах ATP. Теннисист во второй раз в карьере сумел пробиться в основную сетку турнира Большого шлема - на Открытом чемпионате США 2020 года он проиграл в первом круге.